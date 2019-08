Explosie woning na inval AT bij verwarde man

Bij een explosie in een woning in Hoensbroek zijn donderdagavond tegen middernacht de bewoner en een lid van het Arrestatieteam (AT) van de politie gewond geraakt. Dit heeft de politie vrijdag bekendgemaakt.

Dreigen opblazen woning

'De hulpdiensten werden donderdagavond rond 21.15 uur opgeroepen naar de Prins Willemstraat in het Limburgse Hoensbroek waar een man had aangegeven zijn woning te willen opblazen', aldus de politie.

Ontruimingen naastgelegen woningen

De politie en brandweer hebben vanwege de veiligheid de omliggende woningen ontruimd en de omgeving afgezet. De bewoners van de circa vijftiental woningen werden in de buurt opgevangen.

Inval AT

Het arrestatieteam is rond 23.45 uur de woning binnengegaan. Bij die actie is een explosie geweest en is brand ontstaan. Een lid van het arrestatieteam en de verdachte zijn hierbij gewond geraakt. Zij zijn met onbekende verwondingen per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

Brand geblust

De brandweer heeft de brand geblust. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is het gas niet afgesloten geweest door Enexis na overleg met politie en brandweer. De politie stelt een onderzoek in naar de aanleiding en toedracht van het incident. De woning wordt gezien als plaats delict en is vannacht bewaakt. Vrijdag wordt er in en rond de woning technisch en forensisch onderzoek gedaan.