Automobilist aangehouden na zware aanrijding en blaastest

'Positieve' blaastest

Beide auto’s raakten zwaar beschadigd. Een van beide automobilisten is behandeld in de ambulance. Van de andere automobilist, een 27-jarige inwoner van Stadskanaal, is een blaastest afgenomen die een te hoog alcoholpercentage aangaf. Hij is ter plaatse aangehouden en moest vervolgens mee naar het bureau.