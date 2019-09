Minister Grapperhaus schakelt NCTV in na moord op advocaat

Na de moord woensdagochtend vroeg op advocaat Derk Wiersum in Amsterdam-Buitenveldert heeft minister Grapperhaus een team samengesteld onder regie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) met vertegenwoordigers van OM en politie. Dit heeft Grapperhaus woensdagmiddag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Beveiliging en bewaking bedreigde personen

'Dit team heeft de bevoegdheden om de beveiliging en bewaking te activeren respectievelijk te intensiveren op een wijze die bescherming biedt tegen deze dreiging. In dit team wordt ook nadrukkelijk bekeken wat voor de betrokken beroepsgroepen nodig is om veilig en ongestoord te kunnen functioneren. Het gaat immers over de veiligheid en de bescherming van personen, waaronder personen die een bijdrage leveren aan de democratische rechtsorde', stelt Grapperhaus in de brief.

Grens overschreden

'Vanzelfsprekend is onmiddellijk een strafrechtelijk onderzoek gestart. Ik kan niet vooruitlopen op de uitkomsten van het onderzoek, maar mochten onze ergste vermoedens worden bevestigd, dan is er wederom een grens overschreden door de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Dit raakt dan aan het fundament van onze rechtsstaat en is een enorme klap, in het bijzonder ook voor de beroepsgroep van advocaten, het Openbaar Ministerie (OM), de politie en de rechterlijke macht', schrijft Grapperhaus.

Verband niet uit te sluiten

'Een verband tussen deze buitengewoon schokkende gebeurtenis en de eerdere liquidatie op de broer van de kroongetuige in het proces tegen Ridouan T. kan op dit moment niet worden uitgesloten. De heer Wiersum stond immers kroongetuige Nabil B. bij. Daarmee zou de georganiseerde misdaad weer een grens over zijn gegaan', aldus Grapperhaus.