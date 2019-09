Magneetvisser neemt granaat zonder veiligheidspin mee naar huis

Ruim 50 woningen ontruimd

Zo’n 50 a 60 woningen in een straal van 100 meter werden ontruimd. Even voor middernacht mochten alle bewoners weer terug naar hun woning. Magneetvissen kan levensgevaarlijke situaties opleveren en is dan ook niet zonder risico. Niet alleen voor de magneetvisser, maar ook voor de directe omgeving. De EOD kwam ter plaatse om de granaat veilig te stellen en nam het mee om het op een andere locatie tot ontploffing te brengen

Gevaarlijk

Magneetvissers gebruiken een lange lijn met daaraan een zeer krachtige magneet om vanaf de oever of brug voorwerpen op te vissen. Meestal vist men met een magneet een roestige fiets of verloren geraakt gereedschap op. Op diverse plekken in Oost-Brabant is in de Tweede Wereldoorlog hard gevochten en daarbij is munitie verschoten die niet allemaal ontploft is. Ook na 75 jaar wordt er binnen onze provincie nog regelmatig instabiele munitie aangetroffen die nog kunnen exploderen.

Afstand bewaren

Het advies van de politie is dan ook, vanwege de veiligheid, bij het aantreffen van een dergelijk object afstand te bewaren, de hulpdiensten te bellen en van het voorwerp af te blijven. Alleen specialisten kunnen een dergelijk projectiel op een verantwoorde manier onschadelijk maken.