Brandweer bezig met nablussen loodsbrand Ridderkerk

In Ridderkerk is vrijdagmorgen een grote band uitgebroken in een loods van een timmerbedrijf.

Bij aankomst van de brandweer bij de loods aan de Voorweg, sloegen de vlammen al uit het dak en werd de brand opgeschaald.

Tijdens het blussen van de brand wordt rekening gehouden met de dakbedekking van de loods. Deze zou mogelijk asbest bevatten.

De brandweer heeft een drone-team ingezet om de brand vanuit de lucht in de gaten te houden.

Update 14.00 uur

De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle gekregen en is gestart met het nablussen. De rookoverlast in de omgeving is sterk afgenomen. Het advies om ramen en deuren gesloten te houden, is zojuist ingetrokken. De brandweer zal nog geruime tijd bezig zijn met de nabluswerkzaamheden.

Geen asbest buiten het terrein aangetroffen

Op het brandterrein zijn asbestresten aangetroffen. Metingen in de omgeving tonen aan dat de asbest niet buiten het brandterrein terecht is gekomen.