Medewerker gemeente levenloos gevonden in stadhuis Deventer

Een medewerker van de gemeente Deventer is vanochtend helaas levenloos aangetroffen in het stadhuis. 'Het gaat om een 62-jarige medewerker van het team Beleid', zo meldt de gemeente Deventer vrijdag.

Natuurlijk overlijden

Er is onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak. Vastgesteld is dat het om een natuurlijk overlijden gaat. Burgemeester Ron König: 'Het is een enorm tragisch voorval. Deze collega is intern bijzonder geliefd en werkt al jaren bij de gemeente Deventer. Hij kende heel veel mensen en heel veel mensen kennen hem. We wensen zijn vrouw en kinderen heel veel sterkte bij dit onverwachte verlies.'