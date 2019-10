Tweede aanhouding voor overval op 98-jarige man Vijverlaan

Vastgebonden op een stoel

Een 98-jarige man werd op 18 mei door twee mannen hardhandig aangepakt in zijn woning aan de Vijverlaan in Krimpen aan den IJssel. Op zaterdagochtend dacht hij de deur te openen voor bouwvakkers, maar werd gewelddadig overvallen.

De mannen trokken zich niets aan van zijn hoge leeftijd of gezondheid. Nadat ze hem naar een stoel hadden gesleurd, rukten ze zijn alarmknop af. Vervolgens werd de man vastgebonden en richtte één van hen een pistool op zijn hoofd. Ze bleven ruim ene half uur in de woning en hadden hun gezichten goed bedekt, waardoor het slachtoffer niets van hen kon zien. Al die tijd zat de 98-jarige man vastgebonden en doodsbang in de stoel. Ze dwongen hem om zijn ringen af te doen, waaronder een trouwring met de inscriptie 1920 en een bijzondere zegelring.

Zaak opgelost

De politie hield maandag 16 september een 27-jarige man uit Rotterdam aan als verdachte, maar daarmee was de zaak nog niet opgelost. De zaak kwam nogmaals in Bureau Rijnmond en in Opsporing Verzocht met camerabeelden. Het onderzoek ging dus volop door en met succes; maandagochtend 7 oktober was de tweede verdachte aan de beurt; een 21-jarige jongen, ook uit Rotterdam.