Zes jaar en TBS met dwangverpleging geëist tegen man die vrouwen vanuit auto neerstak

De officier van justitie van het Openbaar Ministerie Noord-Holland (OM) heeft donderdag 17 oktober zes jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging geëist tegen een nu 24-jarige man uit Den Helder. Het OM verdenkt hem er van dat hij vanuit de auto willekeurig vrouwen heeft gestoken. Dit gebeurde in de periode 5 november 2018 tot 26 januari 2019 in verschillende gemeenten in Noord-Holland. Ook verdenkt het OM hem van stalking en bedreiging van vrouwen.

Steekwonden

De zaak begint wanneer op 26 november 2018 een 18-jarige vrouw bewusteloos op straat wordt aangetroffen. Ze blijkt te zijn neergestoken en wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer verklaart dat zij tijdens het hardlopen is klem gereden door een tegemoetkomende auto en dat de bestuurder haar vanuit zijn open raam verwondde. Politie en OM besluiten al heel snel de hulp van het publiek in te roepen via de (sociale) media en via opsporingsprogramma’s op televisie.

Dankzij deze media-aandacht melden zich twee andere slachtoffers, die aangeven een aantal dagen ervoor iets soortgelijks te hebben meegemaakt: het ene slachtoffer verklaart dat zij aanvankelijk dacht dat de tegemoetkomende auto haar met zijn linker zijspiegel had geraakt. Ze voelt een klap, valt neer en blijft versuft zitten. In het ziekenhuis wordt later vastgesteld dat zij een klaplong heeft als gevolg van een steekwond. Het andere slachtoffer verklaart dat de auto haar passeert en daarbij haar arm raakt. Ze merkt dat haar arm bloedt. Thuis ziet ze dat in haar trainingsjack en shirt een scheurtje zat.

Kenteken

De politie neemt de drie aangiften hoog op en stopt veel energie en capaciteit in het onderzoek. Maar nog altijd is niet duidelijk in welke richting er gezocht moet worden. Het blijft een tijdje rustig, tot zaterdag 26 januari van dit jaar. Een 15-jarig meisje fietst begin van de avond naar een vriendinnetje. Onderweg stuit ze op een tegemoetkomende auto, die haar kant opstuurt. Vanuit het autoraam stompt de bestuurder haar met zijn vuist. In het ziekenhuis blijkt later sprake van een steekwond in haar linker bovenarm.

Opnieuw roepen politie en OM de hulp van het publiek in. Dit leidt tot vele tips die dankzij de vasthoudendheid van de politie allemaal worden uitgelopen. En met succes: één van de tipgevers heeft eerder melding gedaan van een voorval dat overeenkomsten vertoont met deze vier recente feiten. Melder heeft toen het kenteken van de betreffende auto genoteerd.

Afgeluisterd

De auto staat op naam van een vrouw, maar op het adres van die vrouw staat ook een vriend van de dochter ingeschreven. Deze vriend voldoet aan het opgegeven signalement. Met gebruikmaking van een nieuw systeem brengt de politie de bewegingen van de auto en de telefoon van de man in kaart. Daaruit blijkt dat hij bij de incidenten in twee verschillende auto’s op de plaatsen delict was. Hij is nu officieel verdachte, maar wordt niet meteen aangehouden. Wel wordt zijn telefoon afgeluisterd: op een moment dat verdachte in zijn auto zit belt de politie hem, met de mededeling dat hij verdacht wordt van betrokkenheid bij de steekincidenten en dat hij onmiddellijk naar het bureau moet komen. Deze mededeling leidt tot een aantal gesprekken tussen verdachte en zijn vriendin, waarbij verdachte tegenover zijn vriendin bekent.

Nog twee slachtoffers

Verdachte wordt aangehouden, maar het onderzoek loopt intussen door. De politie vindt een aangifte van een verkeersongeval op 15 november 2018. Aangeefster was aan het hardlopen en verklaart vanuit het niets van achter te zijn aangereden door een auto die hard door de bocht kwam. En er is ook nog een zesde zaak: op 5 november 2018 heeft een vrouw gemeld dat zij tijdens het hardlopen lastig is gevallen door een automobilist. Hij haalde haar een aantal keer in, waarbij hij zijn arm uit het raam stak en haar op haar schouder sloeg.

Op jacht

De officier van justitie vindt poging moord/doodslag bewezen. Tijdens het requisitoir zegt de officier: ‘’Verdachte stapt met een mes de auto in. Hij rijdt over afgelegen wegen, en is voortdurend op zoek naar vrouwen. Dat heeft een seksuele component; hij wordt daar opgewonden van. Als hij vervolgens vrouwen tegenkomt dan steekt hij met zijn mes vanuit de auto op hen in.’’

Dit was niet per ongeluk of in een opwelling, zoals verdachte heeft verklaard. ‘’Verdachte ging op jacht, hij ging op pad om slachtoffers te maken’’ aldus de officier. ‘’Zijn handelen voorafgaand aan en rondom de incidenten getuigt van een doelgericht en doortastend handelen van de verdachte en geeft steun aan de conclusie dat het besluit om iemand te steken in elk geval reeds bij het vertrek met de auto was genomen.’’

In de tijd tussen de steekincidenten heeft verdachte kennelijk bedacht dat hij zich rustig moet houden. Maar dat wreekt zich op ander gebied. Tussen 1 en 15 januari van dit jaar worden meerdere vrouwen slachtoffer van iemand die hen bedreigt en stalkt. Ook voor deze feiten blijkt verdachte verantwoordelijk te zijn.

Littekens

De slachtoffers durven niet meer onbevangen lekker een eindje te gaan rennen, omdat dat fysiek en mentaal niet meer gaat. ‘’Alle slachtoffers hebben littekens, sommigen fysiek, anderen mentaal’’ aldus de officier. Het motief van verdachte blijft onduidelijk. ‘’De schaamte bij verdachte is groot en daarnaast wil of kan hij niet meewerken aan het onderzoeken naar zijn mogelijke drijfveren.’’ De officier van justitie eist een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van zes jaar en TBS met dwangverpleging.