Trouwstoet 30 bekeuringen rijker en meer dan 3.000 euro armer

Regelmatig krijgen agenten meldingen over trouwstoeten die alle regels aan hun laars lappen. Wegen blokkeren, door rood rijden, toeteren, uit de ramen hangen, fakkels afsteken en nog veel meer hinderlijk en soms levensgevaarlijk gedrag. Ook zaterdagmiddag was het weer zover. Rond 16.00 uur kwam er een melding binnen omdat een trouwstoet van zo’n 30 voertuigen zorgde voor asociaal rijgedrag en daarbij de veiligheid van andere verkeersdeelnemers ernstig in gevaar bracht.

De stoet reed vanuit de Walravenbuurt, over de Strevelsweg in de richting van Bloemhof. Een deel van de groep had de auto geparkeerd in de parkeervakken maar een ander deel stond op de stoep en midden op straat geparkeerd. 30 bestuurders kregen hiervoor een bekeuring.

Via het operationele centrum en cameratoezicht werd de vertrekkende stoet nog in de gaten gehouden. Er werden geen overtredingen meer geconstateerd.