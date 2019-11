Man doodgestoken in Rotterdam Hoogvliet

Maandagmiddag liep een ruzie tussen twee mannen uit de hand en eindigde in een dodelijke steekpartij. 'Reanimatie mocht niet meer baten en één van de twee mannen overleed in de portiek aan zijn verwondingen', zo meldt de politie maandagavond. 'De politie hield een 50-jarige man uit Rotterdam Hoogvliet aan als verdachte, hij is bekend bij de hulpverlening', aldus de politie.

Op dit moment is nog onduidelijk wie het slachtoffer is. Mede daarom is het ook nog te vroeg om iets te zeggen over de exacte toedracht van de steekpartij. Er vindt nu sporenonderzoek plaats en de rechercheurs zijn volop bezig met het verkrijgen van informatie en het inventariseren en analyseren van deze gegevens. De politie is op zoek naar getuigen van het steekincident.