Ernstig verkeersongeval tussen auto en fietser

Dinsdagochtend vond er een ernstige aanrijding plaats op de Kesselseweg in Reuver. De politie roept getuigen op zich te melden.

Rond 08.00 uur kregen de hulpdiensten melding van een aanrijding tussen een fietser en een personenauto op de kruising van de Kesselseweg en de Sint Lambertusweg. Om de fietser van de benodigde medische zorg te voorzien, werden ook medische specialisten ingevlogen. Het 16-jarige slachtoffer is per traumahelikopter overgebracht naar het ziekenhuis in Nijmegen.

Door medewerkers van het team VerkeersOngevallen Analyse (VOA) is technisch onderzoek ingesteld naar de toedracht van de aanrijding. De weg waar het ongeval plaatsvond, blijft daarvoor nog enige tijd afgesloten. De bestuurder van de auto is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.