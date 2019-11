Roken op schoolpleinen vanaf augustus 2020 verboden

Blokhuis: “Per dag beginnen er 75 jongeren onder de 18 jaar met dagelijks roken. Dat is een enorm aantal. We moeten ons daarom blijven inzetten om dat tot nul terug te brengen. Veel jongeren steken hun eerste sigaret aan op het schoolplein. Het is dus hoog tijd dat roken op schoolpleinen iets voor de geschiedenisboeken wordt. Vooral omdat jongeren die vroeg in hun leven een sigaret opsteken, een veel grotere kans hebben om verslaafd te raken. Ons doel is een rookvrije generatie in 2040.”

NVWA

De onderwijsinstellingen zijn straks zelf verantwoordelijk voor het instellen, aanduiden en handhaven van het rookverbod. De NVWA houdt hier toezicht op. Blokhuis: “Geweldig dat heel veel scholen roken op hun terreinen zelf al in de ban hebben gedaan. Het verbod opnemen in de wet is bedoeld als duwtje in de rug voor scholen die daar nog niet aan toegekomen zijn. Het zou mij een lief ding waard zijn als er geen boetes uitgedeeld hoeven te worden. En er gaan natuurlijk geen inspecteurs ’s avonds na schooltijd in de bosjes liggen om te kijken of er dan iemand staat te roken.”

Niet wachten

Staatssecretaris Blokhuis roept alle scholen op om alvast na te denken over het rookvrij maken van hun terreinen, als ze dat nog niet hebben gedaan. Scholen hoeven niet te wachten tot augustus om rookvrij te worden. Hoe eerder hoe beter. In 2020 worden de scholen geïnformeerd over wat de maatregel voor hen betekent.