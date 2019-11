Brandweer bevrijdt vastzittende eend uit boom boven water nabij Kasteel Stapelen in Boxtel

Zondagmiddag werden de hulpdiensten gewaarschuwd voor een eend in nood nabij kasteel Stapelen in Boxtel.

Rond 13.00 uur merkte een voorbijganger de eend op welke met zijn vleugel vast zat aan een boomtak boven het water in de kasteeltuin. De dierenambulance werd in kennis gesteld maar wegens drukte was deze niet direct beschikbaar. Na enkele pogingen van de medewerksters van de dierenambulance werd rond 16.00 uur de brandweer ingeschakeld. Ook zij hadden moeite het dier te bereiken. De eend hing namelijk enkele meters uit de kant boven het water. Met lange stokken en een schepnet werd het beest uiteindelijk bevrijd, waarna de dierenambulance zich over het beest ontfermde. Hoe lang de eend uiteindelijk ongelukkig boven het water heeft gehangen is niet exact bekend. Het dier wordt onderzocht en opgevangen zolang nodig is.