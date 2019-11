Verdachte doodschieten Humeyra (16) overgeplaatst naar extra beveiligde afdeling

De man die verdachte wordt van het doodschieten van de 16-jarige Rotterdamse scholiere Humeyra, Bekir E., is onlangs overgeplaatst naar een extra beveiligde afdeling in de penitentiaire inrichting (PI) waar hij vastzit. Dit heeft Peter R. de Vries woensdag in een tweet laten weten.

Plannen bedreigingen

Ook zou E. volgens de tweet van De Vries in de PI plannen hebben gemaakt om Peter R. de Vries en misdaadverslaggever John van den Heuvel te bedreigen. De Vries schrijft in zijn tweet dat dit blijkt uit een telefoongesprek tussen E. en zijn broer dat is opgenomen. E. zegt in het gesprek dat er door Van den Heuvel op televisie 'slecht' over hem is gepraat. Ook zou E. in het telefoongesprek hebben gezegd dat hij De Vries zou gaan bedreigen.

Uitspraak

In de strafzaak tegen E. voor het doodschieten van Humeyra heeft het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van twintig jaar en TBS met dwangverpleging geëist. Vrijdag 13 december doet de rechter uitspraak.