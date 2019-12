5 redenen waarom goede koffie op het werk zo belangrijk is

Kijk jij zodra je wakker wordt al reikhalzend uit naar je eerste kopje koffie op kantoor? Dan ben je niet de enige. Bijna driekwart van de werknemers in Nederland drinkt koffie op de werkvloer. Koffie en de werkvloer zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en een koffiemachine op kantoor is dan ook onmisbaar. Maar waarom is goede koffie op het werk eigenlijk zo belangrijk? Hieronder vind je vijf redenen.

1. Koffie is goed voor de sociale interactie en de onderlinge sfeer op de werkvloer

Waar socializen mensen vaak? Juist, bij het koffieapparaat. Soms gaat dat over werk, maar nog vaker komen andere onderwerpen aan bod. Je vraagt hoe het met de man en kinderen van je ene collega gaat, informeert naar de verhuizing van je andere collega en vertelt zelf over je vakantieplannen. Hierdoor leert iedereen elkaar beter kennen, wat de onderlinge band en de algemene sfeer verhoogt. De hiërarchie telt op zo’n moment even minder en je raakt aan de praat met mensen die je vanachter je bureau misschien minder spreekt. Zelfs het koffie halen alleen is al een sociale activiteit: de meeste mensen nemen meteen een kopje koffie mee voor hun directe collega(‘s).

Hier hangt natuurlijk wel de voorwaarde aan dat het goede koffie is. Als de koffie echt ondermaats is, verkiezen mensen waarschijnlijk een koffietentje buiten de deur boven de machine op kantoor. Dat verkleint de kans op socializen en dat zou natuurlijk een gemiste kans zijn.

2. Koffie past in een gezond voedingspatroon en kan helpen bepaalde ziektes te voorkomen

Of koffie écht heel gezond is, valt te betwisten. Daar zijn de meningen namelijk sterk over verdeeld. Waar de een wijst op gezondheidsrisico’s, wijst de ander weer op gezondheidsvoordelen. Koffie kan zowel een positief als een negatief effect hebben.

Wel is koffie de afgelopen jaren steeds meer uit het verdomhoekje gekomen en kunnen we vaststellen dat twee of drie kopjes zonder suiker in een gezond voedingspatroon passen. Je kunt in principe vier kopjes koffie drinken zonder dat er negatieve effecten optreden. Bovendien hangt een gebruik van twee tot vier koppen koffie per dag samen met een tien procent lager risico op hartziekten en een beroerte en kan koffie helpen Alzheimer, dementie en Parkinson te voorkomen.

3. Koffie zorgt ervoor dat de productiviteit verhoogt

Veel mensen noemen koffie in een één adem met productiviteit. Je komt slaperig op werk aan en rent direct naar de koffiemachine. Plots voel je je alerter, scherper en gefocust om met je taken aan de slag te gaan. Dezelfde remedie geldt voor je middagdipje: een oppepper in de vorm van een ‘bakkie troost’.

Dat je je zo voelt na het drinken van een kopje koffie, komt door cafeïne - de stof die van nature voorkomt in koffie. Bij kleine hoeveelheden verbetert cafeïne de concentratie en prestatie en gaat het de strijd aan met vermoeidheid. Daarnaast is er een psychologisch effect, omdat koffie en cafeïne zo ongeveer synoniemen van productiviteit zijn geworden. Soms werkt de alleen de geur van koffie al inspirerend. Of het (deels) tussen de oren zit of niet, maakt eigenlijk niet uit. Koffie draagt hoe dan ook bij aan de productiviteit, al is het alleen al om het psychologische effect.

4. Goede koffie draagt bij aan de tevredenheid van medewerkers

Een hoge kwaliteit van de koffie draagt bij aan de tevredenheid van de medewerkers. De meeste mensen hechten veel waarde aan goede koffie op kantoor. Veel belangrijker dan je misschien zou denken. Zo is lekkere koffie voor veel Nederlanders belangrijker dan bedrijfsuitjes, een laptop van de zaak en het lunchaanbod. Naast dat koffie bijdraagt aan de sociale interactie en productiviteit, voelen veel mensen zich gewaardeerd als er gezorgd wordt voor goede koffie.

Dat koffie zo belangrijk is voor veel mensen is ook niet zo gek: je brengt tenslotte een flink deel van je tijd op kantoor door. Zowel thuis als buiten de deur kun je tegenwoordig ontzettend lekkere koffie drinken. Dit wordt dan ook van de werkplek verwacht.

5. Goede koffie is een visitekaartje

Als er bezoekers op kantoor zijn, wil je een goed kopje koffie kunnen aanbieden. Of dat nou een potentiële klant, sollicitant of een relatie is. Als jij een kopje slootwater voorschotelt, maak je meteen een slechte en onprofessionele indruk. Als je daarentegen een heerlijke kop koffie voor je bezoekers inschenkt, zal hij of zij dit onthouden en het gesprek met een positief gevoel beginnen.