Overvaller met aardappelschilmesje heeft niet terug van deegroller bakker

Maandagmiddag heeft een bakker in Vlaardingen met de deegrol in zijn hand een jonge overvaller verjaagd en achtervolgd. 'De jonge overvaller die de bakker bedreigde met een aardappelschilmesje was uit op geld maar ging er uiteindelijk zonder buit vandoor', zo meldt de politie maandagmiddag.