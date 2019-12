Taakstraf voor echtgenoot Femke Halsema voor verboden wapenbezit

De 53-jarige Robert Oey wordt verweten een verboden wapen voorhanden te hebben gehad. Het betrof een gas/alarm revolver, met een versperring in de loop, waarvoor verdachte geen vergunning had. Het voorhanden hebben van zo’n wapen, waarvan de werking berust op het afschieten van stoffen of gassen die een ontploffing teweeg brengen, is verboden op grond van de Wet Wapens en Munitie.

Op basis van de onderzoeksgegevens, waaronder bevindingen van de politie en forensisch onderzoek aan het wapen, heeft de officier van justitie vastgesteld dat verdachte de Wet Wapens en Munitie heeft overtreden.

De bestrafte heeft twee weken de tijd om in verzet te gaan tegen de beslissing van de officier van justitie. Indien verzet wordt ingesteld zal de zaak aan de rechter worden voorgelegd.