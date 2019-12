Deel internationale vrouwelijke zakkenrollersbende opgerold

In Amsterdam is eind november een deel van een vrouwelijke, Europees opererende zakkenrollersbende opgepakt.

Deze zes vrouwen blijken deel uit te maken van een groep van ongeveer 25 jonge vrouwen die in Frankrijk, België en Nederland actief waren. Een van de vrouwen moet in België nog een celstraf uitzitten van negen jaar. Dit meldt NH Nieuws.

De Belgische en Franse politie zijn op 19 december meerder woningen binnengevallen en hebben daarbij negen verdachten aangehouden. Die politie nam meerdere auto's en huizen in beslag met een totale waarde van 2 miljoen euro. De bende heeft de afgelopen tijd in België en Frankrijk voor ruim een half miljoen euro gestolen met zakkenrollen en via het zogenoemde 'shouldering' ofwel het afkijken van de pincode van bejaarden.

De vrouwen die in Amsterdam zijn aangehouden, woprden verdacht van tien zaken. Ze zitten vast in afwachting van hun strafzaak.