Politie waarschuwt: 'Let op dit is een bombrief!'

De politie kreeg vrijdagochtend de melding van de afgifte van een verdachte brief bij het Okura hotel in de Ferdinand Bolstraat. Dit meldt de politie vrijdag.

Zelfde brief

De recherche, forensische opsporing en de Teamleider Explosieven Veiligheid van de politie zijn ter plaatse gegaan om de verdachte brief te onderzoeken. Volgens de politie gaat het om eenzelfde brief als die in de afgelopen dagen bij diverse instanties zijn bezorgd. 'De brief in het hotel is vanochtend onderkend als de brieven die gisteren zijn omschreven. Het hotel hoeft niet ontruimd te worden. De explosieven opruimingsdienst defensie komt ter plaatse op verzoek van de Teamleider Explosieven Veiligheid', aldus de politie.

EOD

De Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EODD) heeft de brief veiliggesteld. De aangetroffen brief gaat voor onderzoek naar het NFI. De politie heeft het onderzoek op de Ferdinand Bolstraat afgerond.

Reeks bombrieven bezorgd

Bij verschillende bedrijven op verschillende locaties zijn de afgelopen dagen bombrieven tussen de post aangetroffen. De brieven werden in het tijdsbestek van één week bezorgd bij respectievelijk een hotel en een tankstation in Amsterdam, een makelaarskantoor in Utrecht en een tankstation en autobedrijf in Rotterdam.

Bombrieven

De bombrieven hebben geen schade berokkend, omdat de explosieven niet zijn afgegaan, maar hadden zwaar lichamelijk letsel kunnen veroorzaken. Er wordt ernstig rekening mee gehouden dat er sprake is van één en dezelfde afzender.

Preventie

De politie waarschuwt dus om goed op te letten. Krijgt u een dergelijke brief met een verdikking erin, waarbij de naam, het adres en het logo van het CIB niet op de envelop zelf zijn gedrukt, maar de geadresseerde en de afzender afzonderlijk van elkaar op twee stickers op de envelop zijn geplakt – open deze brief dan niet en bel direct 112.

Update 17.00 uur

Uit nader onderzoek is gebleken dat na de bombrief bij alle betrokken bedrijven ook nog een waarschuwingsbrief is aangekomen. De politie maakt de inhoud van deze tweede brief niet bekend, omdat dit daderinformatie is en het onderzoek zou kunnen schaden in dit stadium.

Maastricht

Bij één bedrijf in Maastricht is gisteren zo’n waarschuwingsbrief aangekomen. Vandaag kreeg de politie een melding van een soortgelijke waarschuwingsbrief bij een ander bedrijf, elders in Maastricht aan de Avenue Ceramique.

Verbrande brief CIB Rotterdam

Bij de verbrande brief die gisteren aankwam bij het CIB in Rotterdam, bleek bij nader onderzoek dat er nog een deel van een andere envelop onder zat. In de verbrande enveloppen zaten geen explosieven. Het is niet duidelijk of in deze enveloppen explosieven hebben gezeten. De brieven waren gericht aan de twee bedrijven in Maastricht.