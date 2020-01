ProRail mag rangeren met gevaarlijke stoffen Waalhaven nog niet herstarten

Tijdens een test op maandag 13 januari 2020 werden er door de inspecteurs van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) en DCMR tekortkomingen geconstateerd. Dit meldt de gemeente Rotterdam

Test

Tijdens de test bleek dat het blussysteem niet het gehele rangeerterrein kon bereiken. Ook kon de pomp niet op afstand worden aangezet en maakte de pomp een hoop lawaai.

Naast de fysieke gebreken bleek dat ProRail ook de technische en veiligheidsspecificaties van het systeem niet kon overhandigen. Door het ontbreken van deze gegevens en certificaten van de leverancier/fabrikant van het slangensysteem is nu niet bekend of het systeem de maximale druk aankan. De inspecteurs kunnen daarom niet vaststellen of het blussysteem veilig en betrouwbaar is. Na de mislukte test van november vroeg de VRR aan ProRail om het blussysteem door te rekenen en de benodigde specificaties aan te leveren, omdat toen halverwege de test een van de koppelingen losschoot.

Voorwaarden

Wanneer de ontbrekende informatie wordt aangeleverd en blijkt dat het systeem de druk aan kan, mag ProRail onder voorwaarden het rangeren met gevaarlijke stoffen op een deel van het emplacement hervatten. Het Rotterdamse college van B&W, de VRR en de DCMR willen daarnaast dat ProRail zo spoedig mogelijk start met het vervangen van de tijdelijke bluswatervoorziening door een permanente oplossing. Zij vragen hiervoor binnen twee weken een onderbouwde planning.