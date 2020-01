Overheidssubsidie voor Depressiegala en voorlichting niet gebruikt voor aanpak depressies

De Nederlandse Mental Health Foundation (MHF) kreeg in 2017 350.000 euro voor de organisatie van het Depressiegala en het opzetten van een voorlichtingscampagne op scholen over geestelijke problemen.

Maar nu blijkt uit de documenten die Nieuwsuur via de Wet Openbaarheid van bestuur heeft opgevraagd, dat het geld vooral ging naar directie, management en de tv-producent.

Plannen voorlichting scholen deels mislukt

De organisatoren van het depressiegala wilden het geld gebruiken om op 500 scholen voorlichting over depressie te geven, maar die plannen zijn grotendeels mislukt. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat het subsidiegeld dat het ministerie van Volksgezondheid hiervoor verstrekte vooral is opgegaan aan kosten voor directie en management. De opbrengst van het gala is ook niet gegaan naar het beloofde depressieonderoek en ook jeugdorganisatie Tweestrijd heeft ook niets ontvangen. Dit meldt Nieuwsuur zondag.

Subsidiebedrag vooral opgegaan aan zakelijke kosten

Uit de documenten blijkt ook dat de geplande projecten minder goed bleken te lopen dan de organisatoren hadden verwacht. De MHF stelde het subsidiebedrag daarom zelf naar beneden bij tot zo'n 277.000 euro en stortte een bedrag van 73.000 euro terug op de rekening van het ministerie. Van de 277.000 is het merendeel dus opgegaan aan zakelijke kosten, variërend van het betalen van een directeur, managers en het productiebedrijf dat het gala voor omroep KRO-NCRV in beeld bracht. 89.000 euro zou naar kosten voor 'inzet directeur' te zijn gegaan, voor de uitvoering van het scholenproject en het depressiegala. De kosten van enkele managers bedroegen zo'n 55.000 euro. De rest van het subsidiebedrag werd besteed aan zaken als locatiehuur, catering, externe deskundigen, sprekers en gastvrouwen.

De voorlichting op 500 scholen en het buddysysteem voor jongeren zijn niet van de grond gekomen, blijkt uit de stukken. De MHF besteedde wel enkele tienduizenden euro's aan de ontwikkeling van lespakketten, maar slechts 28 scholen wilden deze hebben. Het is onduidelijk of de lespakketten überhaupt worden gebruikt.