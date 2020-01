Man (74) gewond bij inbraak in zijn woning

Rond drie uur, in de nacht van donderdag op vrijdag, hoorde de bewoner gestommel in zijn woonkamer. Toen hij ging kijken wat er aan de hand was, kwam hij oog in oog te staan met twee mannen. Eén van hen sloeg de oudere man direct tegen zijn hoofd. Vervolgens zijn de inbrekers vertrokken. Of er iets buit is gemaakt is niet bekend. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis.