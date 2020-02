Man aangehouden na twee steekincidenten

Lassuslaan

Op oudejaarsdag kwam er een melding binnen over een 58-jarige man met meerdere steekwonden in een woning aan de Lassuslaan. Hij raakte daarbij ernstig gewond. In eerste instantie was niet duidelijk wat er precies was gebeurd.

Tweede steekincident

Een aantal weken later, op 17 januari, kwam er opnieuw een melding binnen over een steekincident, dit keer aan de Palestrinalaan. Volgens de melder lag er een man gewond voor de portiek van de flat. Het slachtoffer verklaarde dat hij was neergestoken in een woning aan de Lassuslaan. Het slachtoffer kon ontkomen en riep in de portiek van de flat aan de Palestrinalaan om hulp.

Vuurwapen

Beide onderzoeken hebben geleid naar dezelfde verdachte. In een opslagruimte die de 42-jarige verdachte huurt troffen agenten een vuurwapen aan. Hij wordt ook verdacht van diefstal van een auto van één van de slachtoffers. De Rechter Commissaris heeft vrijdag 14 februari besloten dat de verdachte voorlopig vastzit.