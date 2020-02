In 2019 recordvangst van bijna 34.000 kilo cocaïne in Rotterdamse haven

In 2019 is in totaal 33.732 kilo cocaïne onderschept in de Rotterdamse haven. 'Dit is bijna een verdubbeling van de hoeveelheid drugs die werd gevonden in 2018, toen onderschepte het HARC-team 18.947 kilo cocaïne', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

Jaaroverzicht 2019

Het Hit and Run Cargo-team (HARC), een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en Openbaar Ministerie, kwam in 2019 vaker in actie dan voorgaande jaren, in totaal zijn er 141 partijen onderschept. In 2018 waren dat er in totaal 109, in 2017 82 vangsten. Naast cocaïne werd 519 kilo heroïne, 195 kilo marihuana en 86 kilo crystal meth onderschept. Het team is in 2019 ook betrokken geweest bij verschillende vondsten in Vlissingen, in totaal ging dat om 3008 kilo cocaïne.

Partijen van meer dan 1.000 kilo

Opvallend is dat er dit jaar meerdere grote vondsten zijn gedaan, er zijn verschillende partijen van meer dan 1000 kilo onderschept. Het grootste deel van de drugs is afkomstig uit Zuid-Amerika, uit landen als Colombia, Ecuador en Brazilië.

Bijzondere vondst

In april 2019 was er een opvallende vangst tijdens een controle bij een transportbedrijf in De Lier. Hier werd een flinke hoeveelheid crystal meth en ketamine aangetroffen. De drugs waren verstopt in dozen met bevroren kippenbouten. De verdovende middelen, met een straatwaarde van tientallen miljoenen euro’s, waren bedoeld voor het Verenigd Koninkrijk.

Verschillende dekladingen

Naast bananen waren andere fruitsoorten ook in trek als deklading. Het HARC-team trof in 2019 drugs aan tussen vaten fruitpulp, maar ook tussen ladingen mango’s en meloenen. Andere bijzondere dekladingen waren bijvoorbeeld: suiker, boomstammen en limoensap. In december deed het team nog een vondst met een opvallende deklading, toen werd 255 kilo cocaïne tussen silicapoeder aangetroffen. Silicapoeder wordt veelal gebruikt in de betonindustrie. Het silicapoeder wordt toegevoegd aan het betonmengsel om zo een hogere sterkte te bereiken.