Beperkte toegang tot gerechtsgebouwen vanwege coronavirus

De nieuwe richtlijnen houden in dat iedereen die hoest, verkouden is, keelpijn of koorts heeft zoveel mogelijk thuis blijft. Evenementen met meer dan 100 mensen worden afgelast. Mensen werken zoveel mogelijk thuis, ook als zij geen klachten hebben. Als dat niet kan, worden werktijden aangepast om grote drukte in bijvoorbeeld het openbaar vervoer te voorkomen.

Momenteel wordt in kaart gebracht wat de praktische gevolgen van die richtlijnen zijn voor de rechtbanken en gerechtshoven, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven. De kans is groot dat bepaalde rechtszaken worden uitgesteld, bijvoorbeeld omdat direct betrokkenen niet naar de rechtbank kunnen komen. Ook is het denkbaar dat publiek (deels) wordt ondergebracht in een aparte zaal met videoverbinding. Groepsbezoeken en andere evenementen gaan voorlopig niet door.