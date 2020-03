Auto volledig verwoest door brand op de Meidoornlaan in Maliskamp

In de nacht van zaterdag op zondag werd de brandweer van Rosmalen omstreeks 02.45 uur gealarmeerd voor een autobrand in de wijk Maliskamp aan de Meidoornlaan in Rosmalen. De vlammen die het voertuig volledig verwoeste werden door de brandweer gedoofd terwijl enkele buurtbewoners toekeken.