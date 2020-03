Man aangehouden na bedreiging vriendin met vuurwapen

De politie heeft zondag 22 maart 2020 omstreeks 14.50 uur in de wijk Groenewoud nabij zijn woning een 32-jarige Tilburger aangehouden ter zake bedreiging. Hij zou zijn vriendin op een adres in Goirle bedreigd hebben met een vuurwapen. Het stel heeft relationele problemen.

Het 24-jarige slachtoffer heeft aangifte gedaan. Ze vertelde dat ze ruzie had gehad met haar vriend in hun woning in Tilburg. Ze was daarom naar familie in Goirle gegaan. Haar partner was daar met familieleden zondagmiddag naar toe gekomen. Daar ontstond tussen beide families een flinke ruzie. Daarbij zou de 32-jarige Tilburger zijn vriendin met een vuurwapen bedreigd hebben.

Getrokken pistolen

Agenten hebben vervolgens de verdachte nabij zijn woning vanwege de aard van de melding met getrokken pistool aangehouden. Er werd in de berichtgeving aanvankelijk gesproken over de inzet van een arrestatieteam. Dat is uiteindelijk niet gebeurd.

Stroomstootwapen en pepperspray

De dienders hebben in de auto’s van de verdachte een stroomstootwapen en pepperspray aangetroffen in beslag genomen. De verdachte is in verzekering gesteld. De recherche stelt een nader onderzoek in naar het incident.