Politie hoeft niet grootschalig in te grijpen, maar deelt wel boetes uit

Handhavers

Het aantal boetes geeft geen compleet beeld van de situatie in het paasweekend. Niet alleen de politie, ook handhavers van bijvoorbeeld de gemeente kunnen namelijk een boete uitschrijven. ‘We zien dat er veel meldingen blijven komen over jongeren die in groepjes op straat zijn. We treden altijd op, soms door te waarschuwen, maar ook door boetes uit te delen,’ licht Nationaal Commandant Max Daniel toe.

'Thuis blijven blijkt lastiger'

‘Daarnaast zagen we ook dat mensen er met het mooie weer op uit wilden. In sommige gemeenten waren voorzorgsmaatregelen getroffen, zoals het sluiten van wegen of parken. Het was nu op sommige plekken wel druk, maar we hebben nergens massaal moeten ingrijpen. Anderhalve meter lijkt er bij veel mensen wel in te zitten, maar de oproep van de overheid is ook om zoveel mogelijk thuis te blijven. Zeker met het mooie weer lijkt dat lastig’, aldus Daniel.

Geluidsoverlast

Ook in de andere politiecijfers blijft te zien dat mensen veel thuis zijn. Er zijn nog steeds veel minder meldingen van diefstallen en inbraken. De meldingen over geluidsoverlast en burenoverlast blijven hoger dan normaal.