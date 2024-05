'Accepteer alle soorten fietsen in de trein'

Rover en de andere consumentenorganisaties zien niets in het plan van NS om speciale fietsen te weren uit de trein. Ook over het voornemen om maandenlang fietsen te verbieden in de intercity naar Brussel, hebben zij negatief geadviseerd.

NS wil alleen reizigers met een mobiliteitsbeperking nog toestaan om fietsen met een afwijkend formaat mee te nemen in de trein. Het gaat om Segways, driewielers, ligfietsen en tandems. Voor alle andere reizigers geldt dan dat voortaan alleen reguliere (elektrische) fietsen, mountainbikes en vouwfietsen zijn toegestaan. In de Intercity Brussel wil NS van 9 juni t/m 15 september 2024 helemaal geen fietsen toestaan. Nu geldt het fietsverbod in de IC Brussel alleen nog in de maanden juli en augustus.

Rover en de andere consumentenorganisaties voelen niets voor de beperkingen. “Moet de conducteur dan straks aan de eigenaar van een ligfiets of driewieler vragen om te laten zijn dat hij of zij een beperking heeft? Dat lijkt ons heel vervelend voor alle partijen”, vindt Rover-directeur Freek Bos. “Bovendien komt dit soort fietsen zo weinig voor in de trein, dat we geen reden zien voor zo’n ingrijpende maatregel als een verbod.” Rover wijst erop dat tandems bovendien wel zijn toegestaan in buitenlandse treinen waardoor de internationale reiziger tegen problemen aanloopt wanneer deze alleen in Nederlandse treinen wordt verboden.

De consumentenorganisaties pleiten er in een advies aan NS juist voor het soort toegestane fietsen officieel uit te breiden om discussies te voorkomen: “Een tandem neemt minder plek in dan twee fietsen. Een e-step kan als bagage onder de bank en neemt minder plek in dan een fiets. Als reizigers hun fiets zouden ruilen voor dit soort speciale fietsen, kan het dus zelfs ruimte besparen in de trein”.

Wel kunnen Rover en de andere consumentenorganisaties begrip opbrengen voor het fietsverbod in de drukke Intercity naar Brussel, zolang dit blijft beperkt tot de hoogzomer en niet verder wordt uitgebreid. “Maar volgend jaar moet dit fietsverbod gewoon van tafel, er rijden dan tenslotte ook meer treinen naar Brussel”, zegt Rover-directeur Freek Bos. “Bovendien heeft de Tweede Kamer duidelijk gezegd dat de trein naar Brussel straks gewoon gezien moet worden als iedere andere trein, we verwachten dus van NS dat er geen speciale beperkingen worden ingevoerd.”