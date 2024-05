Wereldster Nicki Minaj aangehouden op Schiphol voor drugsbezit

Onderweg naar optreden in Manchester

Minaj was op Schiphol, nadat zij afgelopen donderdag in Ziggo Dome in Amsterdam een optreden had gegeven, om met een privéjet vanaf Schiphol-Oost te vliegen naar Manchester waar zij zaterdagavond zou optreden.

Vrijgelaten

De Amerikaanse rapper werd zaterdagavond vrijgelaten na haar eerdere aanhouding door de KMar. Het Openbaar Ministerie OM heeft Minaj een geldboete gegeven. Hoe hoog de boete is werd niet bekendgemaakt.

Joints van beveiliger

Minaj liet zelf op X weten dat tegen haar werd gezegd dat er wiet in haar bagage werd gevonden, evenals voorgedraaide joints. Minaj schreef daarover dat haar beveiliger aan de autoriteiten had aangegeven dat de drugs van hem waren.