Vermogen zonnepanelen iets minder sterk toegenomen in 2023

In 2023 was de groei van het opgestelde vermogen van zonnepanelen voor de tweede keer in tien jaar minder dan het jaar daarvoor. Toch blijft het aantal geplaatste zonnepanelen hard toenemen. In 2023 is het opgestelde vermogen van zonnepanelen gestegen met ruim 22 procent. Dit blijkt uit nieuwe voorlopige cijfers van het CBS.

In 2023 steeg het opgestelde vermogen van zonnepanelen met 4,3 gigawatt tot 23,9 gigawatt, vergeleken met het jaar daarvoor. Vergeleken met 2013 was het opgestelde vermogen bijna 40 keer hoger. Een gigawatt (GW) is hetzelfde als een miljard watt. Omdat de omstandigheden voor het opwekken van zonne-energie niet altijd ideaal zijn, ligt de daadwerkelijke stroomproductie van zonnepanelen meestal lager dan het vermogen.

Ruim 41 procent vermogen ligt op woningen

Woningen met zonnepanelen waren in 2023 goed voor ongeveer 10,1 gigawatt aan vermogen, een toename van 25 procent ten opzichte van het jaar daarvoor (8 gigawatt). Woningen met zonnepanelen zorgden daarmee in 2023 voor iets meer dan 42 procent van het totale vermogen. Bedrijven met zonnepanelen zorgden voor de overige 58 procent aan opgesteld vermogen. Bij bedrijven was de toename van het opgesteld vermogen bijna 20 procent ten opzichte van 2022.