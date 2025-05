Dode en gewonde bij schietincident in Wanroij

In Wanroij is maandagmorgen een persoon om het leven gekomen bij een schietpartij. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident.

Hulpdiensten kregen rond 09.25 uur de melding van het incident in een boerderij aan de Lamperen. Hier werd een overleden persoon aangetroffen en een gewonde vrouw. Deze is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Volgens Omroep Brabant zit bij de boerderij ook een hotel. De identiteit van de slachtoffers is door de politie nog niet bekend gemaakt.

Gasten

Volgens de eigenaar van het hotel, dat in de boerderij gevestigd is, zou de vrouw een studio hebben gehuurd. Tegenover Omroep Land van Cuijk zegt hij dat de vrouw er samen was met haar vriend die ernstig ziek zou zijn geweest. De eigenaar spreekt dan ook over een persoonlijk drama.