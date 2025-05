Koninklijk Paar bij Vrijheidsmaaltijd Den Haag en 5 mei-concert Amsterdam

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima waren maandag 5 mei op uitnodiging van het Nationaal Comité 4 en 5 mei aanwezig bij de Vrijheidsmaaltijd in de Haagse wijk Morgenstond in het stadsdeel Escamp. 'De bijeenkomst vond plaats in Theater en Filmhuis Dakota', zo meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RvD) van het Koninklijk Huis maandag.

'Meer dan duizend Vrijheidsmaaltijden'

Op 5 mei 2025 worden ter gelegenheid van de viering van 80 jaar vrijheid door het hele Koninkrijk meer dan duizend Vrijheidsmaaltijden georganiseerd. Deze bijzondere maaltijd is opgezet met als doel mensen van verschillende achtergronden en leeftijden bij elkaar te brengen en te verbinden in een gesprek over vrijheid en onvrijheid.

Landelijke traditie

De Vrijheidsmaaltijden zijn uitgegroeid tot een nieuwe landelijke traditie. Van grote evenementen tot intieme bijeenkomsten; de initiatieven brengen mensen samen aan de eettafel om vrijheid te vieren, te reflecteren en gesprekken over (on)vrijheid te stimuleren. De Vrijheidssoep die in heel het land wordt uitgeserveerd en waarvoor elk jaar door een bekende kok een recept wordt gemaakt, is daarbij het verbindende symbool: samen eten is dé manier om elkaars wereld beter te leren kennen.

Haagse stadsdeel Escamp

In stadsdeel Escamp wordt Bevrijdingsdag gevierd met een Vrijheidsmaaltijd voor kinderen en hun familieleden. Aan feestelijk gedekte tafels wordt samen gegeten, getekend en muziek gemaakt, terwijl bijzondere verhalen over vrijheid worden gedeeld. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima namen deel aan de maaltijd en spraken met bewoners en enkele Vrijheidsambassadeurs. Ook bekeken zij de kunstwerkjes die de kinderen over het thema hebben gemaakt.

5-mei concert op de Amstel in Amsterdam

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima wonen maandagavond het 5 mei-concert bij ter gelegenheid van de afsluiting van de Nationale Viering van de Bevrijding. Het concert vindt traditiegetrouw plaats op en rond de Amstel voor Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Maandagochtend werd er nog druk gebouwd aan het podium waarbij ook militairen werden ingezet.