Waarschuwingsschot gelost bij aanhouding

De politie in Groningen heeft maandagochtend een waarschuwingsschot moeten lossen om een verdachte aan te houden. Hierbij raakte niemand gewond.

Een verdachte moest worden aangehouden omdat kort hiervoor een melding was binnengekomen dat deze op een persoon zou hebben willen inrijden bij een diefstal. Toen de politie de verdachte wilde aanhouden dreigde deze met een wapen richting de politie. Hierdoor voelde de politie zich genoodzaakt om een waarschuwingsschot te lossen.

De aangehouden verdachte is overgebracht naar het cellencomplex en zal later gehoord worden over het incident.