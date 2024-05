Code Geel voor onweersbuien zondagmiddag- en avond

Het KNMI heeft zondag Code Geel afgekondigd voor onweersbuien die in het hele land vanaf zondagmiddag tot en met zondagavond worden verwacht.

Onweersbuien met plaatselijk hagel en windstoten

'Vanmiddag en vanavond komen er enkele regen- en onweersbuien voor. Plaatselijk kunnen dat felle buien zijn met hagel en windstoten', aldus het KNMI. De Code Geel is van kracht vanaf zondagmiddag 15.00 uur tot zondagavond 20.00 uur.

Windstoten en wateroverlast

Er kunnen bij buien plaatselijk windstoten voorkomen van 60-70 km/uur. Daarnaast valt er veel neerslag in korte tijd, plaatselijk valt vanmiddag 10-20 mm regen. In de loop van de avond verlaten de buien Nederland in het noordoosten.