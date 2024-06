Veteranennota 2023-2024: erkenning, waardering en lering

De Veteranennota 2023-2024 behandelt de inspanningen van Defensie en partners voor de erkenning en waardering van de ruim 100.000 veteranen die Nederland rijk is. Zo’n 25.000 van hen zijn nog in actieve dienst. Zij dienden Nederland onder oorlogsomstandigheden of namen deel aan missies ter handhaving en bevordering van de internationale rechtsorde. Vrijdag bood minister Kajsa Ollongren de nota aan de Tweede Kamer aan.

In de Veteranennota gaat de minister jaarlijks in op het veteranenbeleid en hoe dat wordt uitgevoerd. Doel ervan is om erkenning en waardering voor veteranen te bevorderen en de zorg voor veteranen, militaire oorlogs- en dienstslachtoffers en relaties te waarborgen.

De minister benadrukt dat de samenleving in een steeds onveiligere wereld veel van veteranen kan leren. “Onze veteranen kennen de waarde van vrede, vrijheid en veiligheid. Het is belangrijk dat wij van hen leren, ook om als samenleving weerbaarder te worden.”

10 jaar Veteranenwet

De veteranennota verschijnt in het jaar dat de Veteranenwet 10 jaar bestaat. Daarom staat Defensie stil bij het veteranenbeleid dat Nederland kent en hoe dat verder kan worden verbeterd. Iedere veteraan is uniek en ook de vormen van inzet veranderen. “Leave no man behind wordt leave no one behind”, aldus Ollongren. “Al het talent is welkom en nodig.”