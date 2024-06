Felle brand verwoest bestelbus op De Amert in Veghel

De brandweer werd zondagavond kort na 23.00 uur gealarmeerd voor een bestelbus welke in brand zou staan op bedrijventerrein De Amert in Veghel.

Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig aan de voorzijde volledig in brand. Ook de brandstoftank van de bestelbus bezweek door het vuur, door snel ingrijpen van de brandweer kon voorkomen worden dat de brandende brandstof een laaddock van een bedrijf bereikte. Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niets bekend, maar vermoedelijk een technisch mankement. Niemand raakte gewond. De politie heeft de doorgaande weg enige tijd afgesloten voor overig verkeer.