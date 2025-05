Voor het eerst sinds 2013 daling aantal zzp’ers na jarenlange stijging

Het aantal zzp’ers van 15 tot 75 jaar is in het eerste kwartaal van 2025 gedaald met 28 duizend ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2024. 'Het is jaar op jaar de eerste daling sinds de start van de reeks in 2013', zo meldt het CBS vandaag.

Minder technische zzp'ers

'Er waren vooral minder zzp’ers die eigen arbeid aanbieden. Het aantal stoppers nam het meest toe onder zzp’ers met een technisch beroep', aldus het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Handhaving met betrekking tot schijnzelfstandigheid

De afname van het aantal zzp’ers blijkt ook uit andere cijfers. Het past bij het beeld dat bedrijven naar verwachting minder zzp’ers zullen inhuren in 2025, onder andere vanwege de handhaving met betrekking tot schijnzelfstandigheid.

Vooral minder zzp’ers die eigen arbeid aanbieden

Zowel het aantal zzp’ers dat producten verkoopt als het aantal zzp’ers dat eigen arbeid aanbiedt, was lager dan in het eerste kwartaal van 2024. Het aantal zzp’ers dat producten verkoopt schommelt rond de 200 duizend. Het aantal zzp’ers dat eigen arbeid aanbiedt nam vrijwel voortdurend toe, en was in het eerste kwartaal van 2025 lager dan een jaar eerder. Dit kwam doordat een groot aantal van hen is gestopt, of niet meer de meeste uren als zelfstandige werkt.

Twee keer zoveel zzp’ers werden flexwerknemer

Bijna 60 procent van de zzp’ers die niet meer de meeste uren als zelfstandige werkzaam zijn, is wel aan het werk gebleven, vooral als flexwerknemer. In het eerste kwartaal van 2025 waren er 47 duizend werknemers met een flexibele arbeidsrelatie die het vorige kwartaal nog als zzp’er hun meeste uren maakten. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Ze stapten over naar een tijdelijk dienstverband, of naar een baan als uitzendkracht of oproepkracht.

Naar vaste arbeidsrelatie gewisseld

Ook het aantal zzp’ers dat wisselde naar een vaste arbeidsrelatie verdubbelde. Dit waren er met 12 duizend wel een stuk minder. Het aantal zzp’ers dat geen betaald werk meer had van het vierde op het eerste kwartaal nam licht toe: van 43 duizend in 2024, naar 48 duizend in 2025. Dit zijn vooral mensen die niet op zoek zijn naar werk en niet beschikbaar zijn, bijvoorbeeld vanwege pensionering.