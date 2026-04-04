Twee aanhoudingen na gewapende winkeloverval

De politie heeft vanavond rond 18.30 uur twee personen aangehouden voor een winkeloverval aan de Sint Wirosingel in Roermond. Daarbij raakte niemand gewond.

De overval vond enkele minuten eerder plaats. Twee personen betraden de winkel bewapend en verlieten deze met buit, in de richting van de Gamma. Daar konden zij worden aangehouden door agenten die onderweg waren naar de melding.

De politie onderzoekt de zaak.