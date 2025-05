Nieuwe paus is Amerikaanse Robert Prevost (69) en heet Leo XIV

Donderdagavond kwam er dan toch witte rook uit de schoorsteen van de Sixtijnse Kapel op het Sint Pietersplein. Nadat de 133 kardinalen hun stem hadden uitgebracht bleek na telling van de stemmen dat de 69-jarige Amerikaanse Robert Prevost tot de nieuwe paus was gekozen en daarbij als naam Leo XIV heeft aangenomen.

Eerste woorden nieuwe paus

"Vrede zij met u allen!" waren de eerste woorden van paus Leo XIV die de uitzinnige menigte op het Sint Pietersplein vanaf het balkon toesprak. Het conclaaf heeft kardinaal Prevost, Robert Franciscus, verkozen tot de 267e bisschop van Rome. De nieuwe paus werd aan de wachtende menigte in het Latijns aangekondigd door kardinaal-protodiaken Dominique Mamberti.

Aankondiging

De nieuwe paus werd dus in het Latijns aangekondigd. Hieronder de Nederlandse vertaling:

Ik verkondig u een grote vreugde:

WIJ HEBBEN EEN PAUS

De meest eminente en zeer eerwaarde Lord Robert Francis

kardinaal van de Heilige Roomse Kerk Prevost

die de naam Leo XIV heeft aangenomen

Leo XIV - Tweede paus uit Amerika

De eerste Augustijner paus, Robert Prevost – nu Leo XIV – is de tweede paus uit Amerika na paus Franciscus. In tegenstelling tot Jorge Mario Bergoglio (Argentinie/Zuid-Amerika) komt de 69-jarige Robert Francis Prevost echter uit het noorden van het Amerikaanse continent, hoewel hij vele jaren als missionaris in Peru heeft doorgebracht voordat hij voor twee opeenvolgende termijnen tot hoofd van de Augustijnen werd gekozen.