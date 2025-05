Aanhoudingen in onderzoek naar ongeregeldheden op Scheveningen

In het onderzoek naar de ongeregeldheden op de Boulevard van Scheveningen zijn donderdag 8 mei twee verdachten aangehouden. Daarnaast zijn nog meer verdachten in beeld en verwacht de politie meer aanhoudingen te verrichten. Wie schade heeft ondervonden van de rellen, kan zich nog steeds melden bij de politie.

De aangehouden verdachten zijn een 17-jarige jongen uit Rotterdam en een 16-jarige jongen uit Den Haag. Ze zijn naar aanleiding van het onderzoek donderdag 8 mei aangehouden. De 17-jarige wordt verdacht van vernieling van een politieauto en -busje, de 16-jarige van openlijke geweldpleging tegen de politie.

Daarnaast zijn inmiddels meerdere verdachten in beeld gebracht. De politie verwacht meer verdachten aan te houden. Verdachten kunnen zich ook zelf melden bij de politie om te voorkomen dat zij opgehaald worden.

Herstellen openbare orde

Honderden jongeren zorgden donderdagavond 1 mei voor grote ongeregeldheden op de Boulevard van Scheveningen. Zij richtten zich uiteindelijk tegen de politie en gooiden onder meer met stenen en glas naar de Mobiele Eenheid (ME). De ME voerde daarop enkele charges uit.

De inzet was tijdens de ongeregeldheden vooral gericht op het herstellen van de openbare orde. In het opsporingsonderzoek dat volgde, zijn vervolgens verdachten in beeld gebracht en geĆÆdentificeerd. Dit onderzoek is nog steeds in volle gang.

Getuigen en beeldmateriaal

In het onderzoek naar de ongeregeldheden wordt ook het beschikbare beeldmateriaal meegenomen. Bent u in het bezit van beelden waarop verdachten en/of strafbare feiten te zien zijn en heeft u deze nog niet met de politie gedeeld? Doe dit dan alstublieft alsnog. Dat kan via onderstaande mogelijkheden.

Ook doet de politie nogmaals een dringende oproep aan mensen die slachtoffer geworden zijn tijdens de ongeregeldheden. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om mensen die gewond geraakt zijn, maar ook om mensen die materiƫle schade geleden hebben. De politie roept hen op om zich via onderstaande mogelijkheden te melden omdat aangiftes en meldingen in dit onderzoek van belang zijn.