Coenradie en Schouten trappen Nacht Tegen Seksueel Geweld af

De derde editie van de Nacht Tegen Seksueel Geweld vindt plaats in Rotterdam en wordt georganiseerd door Plan International om aandacht te vragen voor de impact van seksueel geweld en straatintimidatie. Wereldwijd krijgt bijna één op de drie vrouwen te maken met seksueel of fysiek geweld. In Nederland heeft 83 procent van de meisjes en jonge vrouwen ongewenst seksueel gedrag in de openbare ruimte ervaren.

De route start en eindigt bij de Laurenskerk en voert lopers langs iconische plekken zoals de Erasmusbrug, die kleurrijk uitgelicht wordt. Onderweg zijn er verschillende activiteiten en (kunst)installaties die bijdragen aan bewustwording en verwerking van seksueel geweld.

Minstens 850 deelnemers

Deelnemers lopen de nachtelijke tocht bovendien om geld in te zamelen voor programma's van Plan International die steden wereldwijd veiliger maken voor meisjes en vrouwen. Een week voor aanvang van het evenement staat de teller op 109.000 euro en lopen er al ruim 850 deelnemers mee. Garance Reus-Deelder, directeur Plan International:

"Met de Nacht Tegen Seksueel Geweld organiseren we een evenement dat draait om strijdbaarheid en solidariteit met vrouwen en meisjes overal ter wereld. Door samen te lopen, maken we duidelijk dat de verhalen van slachtoffers van seksueel geweld gehoord en erkend worden. Ik kijk ernaar uit om de nacht terug te claimen met iedereen die zich bondgenoot voelt.”

Schouten en Coenradie trappen evenement af

Carola Schouten, burgemeester van Rotterdam, en Ingrid Coenradie, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, spreken tijdens de opening en lopen een gedeelte van de tocht mee.

Schouten: “Rotterdam loopt als stad voorop in de strijd tegen straatintimidatie en seksueel geweld. Dit is ook hard nodig, want helaas heeft onze stad hier veel mee te maken. Tijdens de Nacht Tegen Seksueel Geweld laten we samen van ons horen: de straat is van iedereen. We maken duidelijk dat seksueel grensoverschrijdend gedrag, in welke vorm dan ook, niet getolereerd wordt."

Coenradie: "Ik weet zelf hoe belangrijk het is om seksueel geweld bespreekbaar te maken. Door openlijk te praten over onze ervaringen, wil ik een krachtige boodschap afgeven: de schaamte hoort bij de dader, níet bij het slachtoffer van seksueel geweld."

Safer Cities for Girls-programma

Het geld dat deelnemers tijdens de Nacht Tegen Seksueel Geweld ophalen, gaat naar het Safer Cities for Girls-programma dat Plan International onder meer in Oeganda uitvoert. Met dit programma maakt Plan International steden fysiek veiliger en zorgt de organisatie voor veilige opvanglocaties voor vrouwen en meisjes. Daarnaast traint Plan International jongens en mannen in het tegengaan van seksueel geweld en geeft de organisatie voorlichting over meisjesrechten.