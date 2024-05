Special Forces leren Afrikaanse krijgsmachten om te gaan met dreigingen

Nederlandse militairen van het Korps Commandotroepen en het Korps Mariniers hebben deze week Afrikaanse collega’s getraind. 'Dat deden de special forces op verschillende locaties in Ivoorkust en Ghana tijdens de grote militaire oefening Flintlock', zo meldt het ministerie van Defensie.

Wekenlange militaire antiterreurtraining

Elk jaar organiseren de Verenigde Staten in West-Afrika deze wekenlange militaire antiterreurtraining. Bijna 30 landen en 1.300 militairen doen eraan mee. De kustlanden van West-Afrika waren dit jaar volop vertegenwoordigd. Er waren onder meer speciale eenheden uit Togo, Benin, Nigeria, Senegal en uit de gastlanden Ivoorkust en Ghana.

Oefening

Het doel van de oefening is om de kennis en vaardigheden van de West-Afrikaanse collega’s te versterken. Dat gebeurt onder meer doordat teams van Nederlandse speciale eenheden samen trainen met partnereenheden uit Ghana, Ivoorkust en Senegal. Nederland vindt het belangrijk om hieraan bij te dragen. Deze landen zijn hierdoor namelijk beter in staat om de dreigingen waar ze mee te maken het hoofd bieden. Denk aan irreguliere migratie, criminaliteit, terrorisme en extremistische organisaties.

Sahel 'epicentrum' terrorisme

De Sahel is het epicentrum van terrorisme. Nergens ter wereld vallen er zoveel doden door terreur als in deze regio. De landen aan de kust zijn tot nu toe zo goed als buiten schot gebleven. Maar ook daar leeft de vrees dat het geweld hen kan bereiken. Voor Nederland is de Sahel een regio van strategisch belang. Het tegengaan van terrorisme en irreguliere migratie dient het Europese veiligheidsbelang. Dus ook dat van Nederland.

Train de trainer

Nederlandse special forces nemen al sinds 2007 deel aan Flintlock. Ze richten zich daarbij onder meer op het train de trainer-concept. De internationale special forces trainen elkaar. Maar er worden dus ook trainers opgeleid.

Ghana

De militairen droegen in Ghana bij aan de zelfredzaamheid en professionalisering van de Afrikaanse eenheden. Dat zijn de Ghanese Special Boat Service, de Senegalese Forces Spéciales de la Marine en de Ivoriaanse Forces Spéciales. In Ivoorkust werd samen met de speciale eenheden gewerkt aan een breed scala aan antiterreurvaardigheden.