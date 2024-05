Activiteiten, eten en drinken tijdens een tussenstop op de luchthaven Hartsfield-Jackson in Atlanta

In het bruisende centrum van 's werelds drukste luchthaven, Hartsfield-Jackson in Atlanta, reikt planning verder dan veiligheidscontroles. Of je nu 's ochtends vroeg een cafeïneboost nodig hebt voor je vlucht of een snelle maaltijd voor een laat vertrek, de kans op onverwachte vertragingen betekent extra tijd in de terminals. Gelukkig biedt elke hal een grote verscheidenheid aan heerlijke eetgelegenheden, van authentiek lokaal soulfood tot overheerlijke hamburgers uit Atlanta. Bovendien zijn er verschillende activiteiten om je bezig te houden als je wachttijd langer duurt dan verwacht.

Atlanta Chophouse & Brouwerij

Op zoek naar een stijlvolle maaltijd voordat je door de veiligheidscontrole gaat? Dit tweelaagse steakhouse is een luxueuze locatie. Geniet van een sappige New York strip in combinatie met een lokaal bier dat uniek is voor de luchthaven. Met drie flatscreentelevisies om een wedstrijd te kijken en handige oplaadstations voor telefoons is het ook een geweldige plek om te wachten op je Uber naar de stad.

Minute Suites

Vergeet ongemakkelijke dutjes aan de gate, Minute Suites biedt een heerlijk alternatief. Met twee locaties in Concourse B bieden deze compacte suites privacy om te ontspannen en op te laden. Elke kamer is uitgerust met een slaapbank voor twee personen, gratis tv, Netflix, Wi-Fi om van je favoriete online casino -spellen te genieten en een minikoelkast met snacks en drankjes. Het is een vleugje comfort te midden van de gebruikelijke drukte op het vliegveld.

Papi's Cubaanse Grill

Omarm de smaken van Havana in Atlanta met authentieke Cubaanse aanbiedingen in Concourse T. Papi's Cuban Grill, vernoemd naar de overleden vader van eigenaar Reynaldo "Rey" Regalado, staat bekend om zijn vistaco's, empanadas en krachtige Cubaanse koffie. Mis de tostones en de typische Cubaanse sandwich niet.

Grindhouse Burgers

Laat de mainstream, te dure hamburgertenten links liggen voor een voorproefje van deze lokale keten, geïnspireerd door de Grindhouse bioscoop. Grindhouse Killer Burgers is uitgegroeid van één marktkraam tot meerdere locaties in de stad, waaronder twee op het vliegveld. Kies uit rundvlees-, kalkoen- of groenteburgers op aardappelbroodjes, compleet met een kenmerkende saus. Het is niet alleen hamburgers hier, het ontbijtaanbod, waaronder sandwiches, burrito's en avocadotoast, is net zo verleidelijk.

Stukje taart

Als een zoete verwennerij alles is wat je nodig hebt om je vlucht te doorstaan, kijk dan niet verder dan Piece of Cake. Deze favoriet uit Atlanta bevredigt je zoete trek met plakjes cake, zandkoekjes of een paar cupcakes. Je vindt locaties verspreid over de stad, klaar om je zoete trek te stillen.

Atlanta Brood en Bar

Hoewel sommige locaties zijn gesloten, blijft Atlanta Bread een vaste waarde op Hartsfield-Jackson, vooral in Concourse A. Hier vind je meer dan alleen verrukkelijke sandwiches, bowls, salades, soepen en gebak. Atlanta Bread & Bar heeft een full-service bar die wordt aangedreven door SweetWater Brewery, waar je kunt genieten van ontbijtcocktails en SweetWater drafts.

Willy's Mexicana Grill

Wie hunkert naar authentiek Mexicaans eten, gemaakt in Georgia, kan zich verheugen over de terugkeer van Willy's Mexicana Grill naar Hartsfield-Jackson. Je kunt burrito's, taco's, quesadillas, nacho's en salades naar eigen smaak samenstellen en kiezen uit verschillende proteïnen zoals kip met rode chili adobo, gegrilde biefstuk, buffelkip of zelfs tofu. Het is een veelzijdige en bevredigende optie voor reizigers.

Paschal's

Paschal's is niet zomaar gefrituurde kip, het is een legende die de gemeenschap al sinds 1979 bedient en een plaats heeft verdiend als een van de oudste leveranciers van de luchthaven. Zelfs Martin Luther King Jr. plande marsen op hun locatie in Castleberry Hill. Hoewel de locatie op het vliegveld niet dezelfde historische sfeer heeft, belooft het fantastische zuidelijke gerechten, waaronder de beste gefrituurde kip van de stad en geliefde ontbijtselecties.

One Flew South

Toen One Flew South in 2008 zijn deuren opende, zorgde het als enige restaurant zonder keten voor een revolutie in de eetgelegenheden op het vliegveld. De voortreffelijke mix van regionale gerechten, sushi en inventieve ambachtelijke cocktails heeft zelfs een nominatie opgeleverd voor de gewaardeerde James Beard Award voor uitmuntende service. One Flew South is niet alleen het beste restaurant op de luchthaven, het is een kanshebber voor het beste restaurant op elke luchthaven. Het ontwerp van het restaurant weerspiegelt ook de wortels in Georgia, met Cherokee-marmer en inheems dennenhout als eerbetoon aan de lokale omgeving.