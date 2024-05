OM gaat drie agenten die schoten tijdens Zomercarnaval niet vervolgen

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat drie agenten, die schoten losten tijdens het Zomercarnaval op 29 juli 2023 in Rotterdam, niet vervolgen. 'Uit onderzoek van de Rijksrecherche, onder leiding van het OM, is gebleken dat de agenten hun vuurwapen conform de Ambtsinstructie gebruikten', zo laat het OM weten.

Geweldsincident met vuurwapen

Die avond waren de drie agenten tijdens het evenement aanwezig om toezicht te houden. Rond 21:20 zagen agenten dat ter hoogte van de kruising met de Coolsingel en de Van Oldebarneveltplaats een geweldsincident plaatsvond. Er was in de drukte een ruzie ontstaan waarbij een persoon plotseling een vuurwapen trok en vervolgens op de persoon waar hij ruzie mee had begon te schieten. Deze persoon werd door drie kogels geraakt maar overleefde het.

Dienstwapens getrokken

De agenten trokken, toen ze zagen wat er gebeurde, direct hun dienstwapen en riepen naar de man dat hij zijn wapen moest neerleggen en zich over moest geven. Daarna werd een waarschuwingsschot in de lucht gelost. Toen hier geen gehoor aan werd gegeven, schoten de agenten vervolgens gericht op de schutter. Hierbij raakte ook een onschuldige omstander gewond.

Acht schoten gelost

De drie agenten losten in totaal acht schoten, zo is vast komen te staan uit forensisch onderzoek. Vijf kogels raakten of schampten de schutter. Eén kogel raakte de onschuldige omstander. De beide mannen die een conflict hadden, werden na het incident direct aangehouden en kregen medische hulp. Ook de onschuldige omstander die gewond raakte werd medisch verzorgd. De schutter zit inmiddels een celstraf van vijf jaar uit voor poging doodslag en verboden wapenbezit. Hij werd in januari van dit jaar veroordeeld.

Terecht wapen getrokken en geschoten

Na het incident is door de Rijksrecherche, een onafhankelijke instantie onder leiding van het Openbaar Ministerie, direct een feitenonderzoek gestart. Dit is een standaard procedure als agenten hun vuurwapen gebruiken en er mensen gewond raken of komen te overlijden. Het dossier is vervolgens beoordeeld door de officier van justitie. Die heeft geoordeeld dat de agenten direct na het waarschuwingsschot niet anders konden dan gericht schieten. Er waren zeer veel mensen in de buurt die direct gevaar liepen door het feit dat een bezoeker tijdens het drukke evenement een wapen trok en begon te schieten.