Verdovende middelen, geld en een vuurwapen aangetroffen na invallen in Rotterdam en Capelle aan den IJssel

Naar aanleiding van een onderzoek is de politie afgelopen maandagavond 21 mei rond 18.00 uur een woning aan de Jufferstraat in Rotterdam binnengevallen.

Mogelijk drugslab

Uit het onderzoek bleek er mogelijk een drugslab te zitten. De politie heeft geen drugslab aangetroffen in de woning, maar wel verdovende middelen. Er is een man van 31 jaar uit Rotterdam aangehouden.

Drugs, cash en vuurwapen

Na de instap en de aanhouding van de Rotterdammer heeft de politie diezelfde avond een doorstap gemaakt naar een woning aan de Baronie in Capelle aan den IJssel. In deze woning heeft de politie ruim tien kilo aan verdovende middelen aangetroffen. Daarnaast is er ook een grote hoeveelheid geld, apparatuur om verdovende middelen in te pakken en een vuurwapen gevonden in de woning. Hier zijn nog een 59-jarige man uit Capelle aan den IJssel en een 21-jarige man uit Rotterdam aangehouden. De 21-jarige Rotterdammer is heengezonden.

ConfisQ

Het onderzoek werd uitgevoerd door ‘ConfisQ’. Dit is een integraal afpakteam is een samenwerkingsverband tussen politie, Belastingdienst, FIOD, RIEC, de Nederlandse Arbeidsinspectie, de gemeente Rotterdam, het UWV en het Openbaar Ministerie. Het team beoogt kennis van de diverse partners te bundelen en daarmee effectiever crimineel verkregen vermogen ‘af te pakken’.