Recordaantal bezoekers bij Nationale Reddingsbootdag KNRM

Scheepvaartmuseum Amsterdam

De 45 reddingstations van de KNRM openden vandaag door heel Nederland haar deuren. In het kader van 200 jaar KNRM kwam daar een extra, 46e, reddingstation bij: Het Scheepvaartmuseum Amsterdam. Daar lagen ruim 30 moderne, historische en internationale reddingboten aan een 250 meter lang ponton. Op deze locatie waren ruim 3.200 bezoekers.

Speciaal programma

De reddingstations hadden speciaal voor deze dag een divers programma voor jong en oud klaarstaan. Bezoekers konden aan boord van de reddingboten, in gesprek met redders, spectaculaire demonstraties bekijken en rondleidingen volgen. Uiteraard waren er ook activiteiten speciaal voor de jongste redders van de KNRM: van een fotobooth tot speciale KNRM-plaktattoo. En van de knutselhoek tot een meet & greet met de mascottes Rinus en Tess.

Reddingstations

Jacob Tas, directeur van de KNRM: “Het is geweldig om te zien dat zoveel mensen vandaag een kijkje kwamen nemen bij onze reddingstations. De betrokkenheid en interesse van het publiek geven onze vrijwillige redders en ons werk een enorme boost. We hopen dat deze dag mensen inspireert om ons te steunen, of dat nu als vrijwillige redder op zee of als donateur aan de wal is.”

Meevarende donateurs

Donateurs van de KNRM kregen de mogelijkheid om mee te varen op een reddingboot. Een unieke ervaring voor de ‘Redders aan de wal’ van de KNRM: “Meevaren met een echte reddingboot is onvergetelijk. Ik heb nu nog meer respect voor het werk van de KNRM en ben trots om een donateur te zijn en dit belangrijke werk te steunen.”

Geen subsidie

De KNRM is een goed doel en ontvangt geen subsidie van de overheid. De bijdragen van ruim 120.000 Redders aan de wal maken het mogelijk dat de KNRM 24 uur per dag klaarstaat om uit te varen en mensen en dieren in nood op het water te redden.