Missing man-formatie tijdens herdenking Margraten

Symbool voor de gevallenen

Vier gevechtsvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht brachten deze eregroet boven de begraafplaats. Hierbij verlaat 1 van hen de groep als symbool voor de gevallenen. 'Tijdens de herdenking zijn verschillende kransen gelegd. Dat gebeurde in aanwezigheid van onder anderen 3 Amerikaanse veteranen uit de Tweede Wereldoorlog', aldus het ministerie.

Aanwezigen

Onder de aanwezigen waren ook minister van Buitenlandse Zaken Hanke Bruins Slot, Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim, Commandant Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal André Steur en de Amerikaanse ambassadeur Shefali Razdan Duggal.

Memorial Day

De herdenking in Margraten wordt altijd gehouden op de zondag voor Memorial Day. Dit is een Amerikaanse feest- en gedenkdag die altijd op de laatste maandag van mei wordt gehouden. Hierbij worden alle Amerikaanse militairen herdacht, die sneuvelden voor hun land.

Amerikaanse begraafplaats Nederland

Margraten is de enige Amerikaanse begraafplaats in Nederland. Het is de rustplaats van meer dan 8.000 Amerikaanse militairen. 1.722 namen staan op de Muren der Vermisten.