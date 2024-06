Persoon gewond bij diefstal met geweld van Porsche

Bij een poging om met geweld een geparkeerd staande Porsche in Vaals te stelen is zaterdag 8 juni een persoon gewond geraakt.

Omstreeks 13:30 uur zaterdagmiddag proberen een aantal verdachten een geparkeerd staande Porsche te stelen. Hierbij onstaat een schermutseling tussen de verdachten en de eigenaar van de auto. De eigenaar loopt hierbij verwoningen op. Mede door het verzet van deze man lukt het de verdachten niet om de auto te stelen.

De auto stond geparkeerd op parkeerplaats P1 aan de Viergrenzenweg in Vaals in de nabijheid van het Drielandenpunt. Agenten van de Duitse en de Nederlandse politie stelden gezamelijk een onderzoek in. Ook een politiehond is ingezet. Van de verdachten ontbreekt nog ieder spoor.