Woning doorzocht in onderzoek overleden vrouw Bunschoten

In het onderzoek naar de dood van de 78-jarige vrouw uit Bunschoten heeft de politie op vrijdag 13 juni een woning aan de Zuiderzeelaan in Bunschoten doorzocht. Er zijn geen aanhoudingen verricht en de bewoner van de woning wordt ook niet als verdachte gezien. De politie zet het onderzoek naar de dood van de vrouw onverminderd voort.

Op vrijdagmiddag 6 juni kwam bij de politie de melding binnen dat de toen nog zwaargewonde vrouw was gevonden in haar woning. De vrouw werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Toen agenten bij de woning kwamen, bleek dat een deel van de woning overhoop lag. Ook was er een raam kapot aan de voorzijde van de woning. De vrouw overleed afgelopen weekend in het ziekenhuis. Er is een Team Grootschalige Opsporing (TGO) gestart. Medewerkers van de Forensische Opsporing (FO) verrichtten uitvoerig onderzoek in woning.

Misdrijf aannemelijker

Het is nog steeds onduidelijk wat er exact heeft plaatsgevonden. Het onderzoeksteam doet uitgebreid onderzoek naar alle mogelijke scenario’s en omstandigheden. Wel wordt scenario dat de vrouw slachtoffer is geworden van een misdrijf en niet door een onwelwording of ongeval zwaar gewond raakte, steeds aannemelijker.

Specifieke getuigen

De politie spreekt nog steeds graag met mensen die iets hebben gezien of meer weten over dit incident. Ook komen we graag in contact als mensen deurbel- of camerabeelden hebben. Ook zoekt de politie nog steeds specifiek naar twee getuigen die in de nacht van 5 op 6 juni met agenten hebben gesproken in verband met een auto te water langs de Zuiderzeelaan in Bunschoten-Spakenburg en/of getuigen die een persoon die uit het water kwam die nacht hebben gesproken.